İsrail komandosu Kıbrıs'ta köy kurtaracak

Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesinin ardından yakınlaşan İsrail ile Kıbrıs Rum yönetimi, ilk kez ortak kara tatbikatı düzenliyor. Kıbrıs Rum topraklarında bugün başlayacak 4 günlük tatbikata İsrail’den 400 komando katılıyor. Komandolar, ‘işgal edilen köyleri’ savaş helikopterleri desteğinde düşman kuvvetlerden kurtaracak.

Klasik Rum tatbikatlarında, düşman ya da işgal kuvvetleri tanımı Türk ordusunu anlatıyor. İsrail tatbikatlarında ise düşman kuvvetleri genellikle Hizbullah gibi Ortadoğu’daki örgütler kastediliyor.

4 AYDA 3’ÜNCÜ TATBİKAT

Hüriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasındaki ilişkiler, 2011’deki kanlı Mavi Marmara baskının ardından gelişti. Türkiye ile askeri işbirliği kesilen İsrail, bugüne kadar Kıbrıs Rum yönetiminde deniz ve hava tatbikatlarında yer aldı. İsrail savaş uçakları mart ayında Rum yönetimi hava sahasında tatbikat düzenlerken, geçen ay da Rumların denizde arama kurtarma tatbikatına gözlemci gönderdi.

Rum medyası, İsrail komandolarının adaya gelmesi ile Türkiye’nin Akdeniz’de deniz tatbikatı düzenlemesi arasında bağ kurdu. Rumlar, Türkiye’nin de aynı tarihlerde Antalya açıklarında Kıbrıs adasının Rum kesimine bakan batı tarafında deniz tatbikatı düzenleyeceğine dikkat çekti.

BİR YANDA SİLAH BİR YANDA MÜZAKERE

Rumlar bir yanda tatbikat yaparken, diğer yandan Kıbrıs müzakerelerinin son adımı kabul edilen Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı İsviçre’nin Cenevre kentinde bu ay sonunda yapılacak 2’inci garantörler zirvesine hazırlanıyor. 28 Haziran’daki zirvede Kıbrıs’taki güvenlik ve garantiler konusu masaya yatırılacak. İlki ocak ayında yapılan garantörler zirvesinde, özellikle adadaki Türk askeri konusunda yoğun bir pazarlık yapılacak. Kıbrıs sorununda ‘garantiler’, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmesini sağlayan adaya tek yanlı müdahale hakkı; ‘güvenlik’ ise adadaki Türk askeri varlığı anlamına geliyor. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar ‘sıfır asker, sıfır garanti’ talebinde bulunurken, Türkiye ve KKTC, her iki sistemin güncellenerek devam etmesini istiyor.