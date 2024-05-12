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Yeni haftada hava nasıl olacak ?

Yeni haftada hava nasıl olacak ?
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Meteoroloji'den yapılan 5 günlük tahminine göre sıcaklıklar yağışların son bulmasıyla beraber Salı gününden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak mevsim normalleri civarına dönecek. Ancak hava sıcaklıkları yükselse de yağışlar yine çok sayıda ilimizde etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13-19 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

13-19 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

14 Mayıs Salı hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

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