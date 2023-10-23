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İsrail, Lübnan'ı vurdu

İsrail, Lübnan'ı vurdu
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Orta Doğu'da tansiyon tırmanırken, İsrail gece boyunca Lübnan'ın güneyini bombaladığını duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü bir hücreyi, gözetleme noktasını ve Aytarun köyü çevresini bombaladığı belirtildi.

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah’ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah’ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah’tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler lübnan suriye israil
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