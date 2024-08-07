İsrail polisinden Netanyahu’nun oğluna pasaport soruşturması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu da dahil birçok kişiye diplomatik pasaport çıkarıldığı gerekçesiyle polis dışişleri bakanlığını bastı.

İsrail’in önceki Dışişleri Bakanı Eli Cohen döneminde aralarında Netanyahu’nun oğlunun da olduğu gerekli koşulları karşılamayan isimlere diplomatik pasaport verildiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bugün bakanlığa operasyon düzenleyen İsrail polisi, bazı evraklara el koydu.

AA’nın Kanal13’ten aktardığına göre gizli soruşturma kapsamında polis kaynakları, önceki dışişleri bakanı döneminde Yair Netanyahu ve Likud Partisi’nden yerel yöneticilere usulsüz diplomatik pasaport verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili gizli soruşturmanın birkaç hafta önce açıldığını belirten resmi kaynaklar, hangi isimler hakkında işlem yapıldığını açıklamadı.

Haaretz Gazetesi’yse İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın mayısta ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle diplomatik pasaport alanların sadece yüzde 3’ünü açıkladığını bunlar arasında Yair Netanyahu’nun da olduğunu bildirdi.

Şimdi enerji bakanı olan eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soruşturmaya tepki gösterdi. Cohen, ‘savaşın zirveye çıktığı dönemde, kişisel çıkarını düşünen tarafların pasaport konusunu kullanmaya çalıştığını ve bu konuda birçok yalan haber yapıldığını’ ileri sürdü.

Haaretz Gazetesi, Başbakan’ın oğlu Yair Netanyahu’ya yasa dışı biçimde diplomatik pasaport çıkartıldığını yakın zamanda açıklamıştı.

Yair Netanyahu, 7 Ekim’de İsrail ordusunun seferberlik çağrısına katılmamış, Miami’de kalmaya devam etmişti. Netanyahu’nun oğlu, İsrail istihbaratının burada kendisine koruma sağlaması ve sosyal medyadaki tartışmalı paylaşımlarıyla ülke basınında sıkça konuşuluyor.