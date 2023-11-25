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İsrailli milyarderin gemisine İHA saldırısı

İsrailli milyarderin gemisine İHA saldırısı
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ABD'li bir yetkili, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İHA saldırısına uğradığını duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi "Şahid-136" tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi.

İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten ABD'li yetkili, saldırının arkasında neden İran'ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı.

AA

Etiketler israil iha saldırısı
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