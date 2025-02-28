İstanbul'daki Rusya-ABD zirvesi sonrası Rusya'dan tarihi adım

İstanbul'da dün gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD’ye büyükelçi olarak atandı.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususlar üzerine dün ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda iki ülke heyetleri görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında ilk büyükelçi ataması Rusya tarafından geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev’in ABD’ye büyükelçi olarak atandığı duyuruldu. Açıklamada, "Rusya ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen istişareler sırasında ABD tarafı, Alexander Darchiev’in Rusya Federasyonu’nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yeni büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin resmi bir nota sundu" denildi.