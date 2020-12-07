İşte Çin aşısını Türkiye'nin dışında satın alan 4 ülke

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Faz 3 klinik denemelerine başlanan aşıya Çin hükümeti, 22 Temmuz'da acil kullanım izni verdi. Aşının henüz deney sürecini tamamlamamış ve onaylanmamış olmasına rağmen Çin'de ücret karşılığı yapıldığı bildirildi.
Türkiye'de denenen ilk aşı olan "CoronaVac"ın siparişini veren ülkeler ve sipariş miktarları ise şu şekilde:
Endonezya - 128 milyon doz
Brezilya - 46 milyon doz
Şili - 60 milyon doz
Bangladeş - 100 bin doz
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