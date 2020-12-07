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  3. 07 Aralık 2020 09:56

İşte Çin aşısını Türkiye'nin dışında satın alan 4 ülke

Türkiye 11 Aralık'ta ülkeye gelmesi beklenen Çin üretimi koronavirüs aşısını beklrken, Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşının Türkiye dışında sadece 4 ülkenin satın aldığı açıklandı.

İşte Çin aşısını Türkiye'nin dışında satın alan 4 ülke
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Faz 3 klinik denemelerine başlanan aşıya Çin hükümeti, 22 Temmuz'da acil kullanım izni verdi. Aşının henüz deney sürecini tamamlamamış ve onaylanmamış olmasına rağmen Çin'de ücret karşılığı yapıldığı bildirildi.

Türkiye'de denenen ilk aşı olan "CoronaVac"ın siparişini veren ülkeler ve sipariş miktarları ise şu şekilde:

Endonezya - 128 milyon doz

Brezilya - 46 milyon doz

Şili - 60 milyon doz

Bangladeş - 100 bin doz

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