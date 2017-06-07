Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Tunceli'de bombalı tuzak: 2 asker yaralı
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Türkiye'den flaş Katar hamlesi ! Kabul edildi
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
Ünlü gazeteden sevindiren çağrı ! ''Türkiye'ye gidin...''
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
TFF 1. Lig maçları artık bu kanalda !
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
İncirlik Üssü'nde dikkat çeken hareketlilik
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
Erdoğan, Gül ve Akar Kayseri'deki iftarda buluşacak
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
116 askeri taşıyan uçak radardan kayboldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 07 Haziran 2017 20:28

İşte Katar'la ilişkisini kesen ülkeler

Katar krizi sonrası bir ülke daha Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti.

İşte Katar'la ilişkisini kesen ülkeler
A+ A-

Katar krizine ilişkin ülkeler arasında peş peşe görüşmeler devam ediyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi. Öte yandan Komor Adaları da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Bakanlar Kurulu Başkanı Şeyh Cabir el-Mubarek el-Hamd es-Sabah ile Dışişleri Bakanı Şehy Sabah el-Halid el-Hamd es-Sabah da katıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Kuveyt Umman ortak komite toplantılarına katılan Umman heyetine başkanlık etmek için bugün Kuveyt'e gelmişti. Söz konusu toplantıların, başta ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Kuveyt Emiri Sabah, "Katar'la bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi kontrol altına almak" için çaba sarf ettiklerini söylemiş, dün Suudi Arabistan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de bu kapsamda önceki gün Katar'ı ziyaret etmişti.

KOMOR ADALARI DA İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Öte yandan, Komor Adaları da Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Moroni Büyükelçisi çağrılarak söz konusu kararın bildirildiği, ülkesiyle iletişime geçip gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

 
Daha sonra Maldiv Adaları, Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da diplomatik ablukaya katılmıştı. 

AA

suudi arabistan , kuveyt , komodo adaları , birleşik arap emirlikleri , katar