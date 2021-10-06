  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsveç'ten aşı kararı! Gençler için kullanımı durduruldu

İsveç'ten Moderna aşısı kararı! Gençler için kullanımı durduruldu

İsveç'ten Moderna aşısı kararı! Gençler için kullanımı durduruldu

İsveç, Moderna aşısı uygulayan kişilerde görülen bazı yan etkiler nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlu kişilerde aşının kullanımını durdurma kararı aldı.

İsveç Sağlık Ajansı, Moderna uygulanan gençlerde miyokardit ve perikardit gibi yan etkiler görülmesi nedeniyle 1991 ve sonrası doğumlular için aşıyı uygulamadan kaldırıyor.

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle ikinci dozdan sonra Moderna'nın Spikevax aşısında (hastalık ile ilgili) bağlantı net" ifadeleri yer alırken, etkilenme riskinin ise çok küçük olduğu bildirildi.

İsveç'te şimdiye kadar 1991 ve sonrası doğumlu 81 bin kişi Moderna'nın birinci doz aşısını aldı. İkinci doz aşılar ise yapılmayacak. 

Ajans onun yerine Pfizer/Biontech tarafından önerilern Comirnaty aşısının kullanılmasını tavsiye etti. 

İsveç Sağlık Ajansı'ndan daha önce yapılan açıklamada ise 12-15 yaş arasındaki kişilerin yalnızca Pfizer/Biontech aşısı olacağı belirtilmişti. 

Avrupa İlaç Ajansı, mayıs ayında Comirnaty aşısını, Temmuzda ise 12 yaşından büyük çocuklar için Spikevax aşısını onaylamıştı.

Etiketler isveç koronavirüs moderna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zincir marketlerde artık bu ürünler satılamayacak! İşte yeni liste
Hiçbir devletin tanımadığı ülke: Transdinyester'e girmek Kuzey Kore kadar zor
Muhalefetteki 6 parti bir araya geldi anlaştı! İşte uzlaştıkları tüm maddeler
Uzmanlar ''pik'' için yeni tarihi verdi; korkutan geri sayım başladı!
İşte Erdoğan'ın önündeki, AK Parti'ye ''eyvah'' dedirten 4 anket sonucu
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın birlikte uçtu! Dolar 9 TL'ye dayandı
Erdoğan'ın market alışverişi Uykusuz'dan olay kapak karikatürü
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı! Tarih belli oldu
Korku filmi gibi! İnternetten tanıştığı adamın evine gitti ve...