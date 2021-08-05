İsviçre'de çılgın proje: 2.5 saatlik yol 17 dakikaya iniyor

İsviçre'de bir firma, 2.5 saat süren yolculuğu 17 dakikaya indirecek hyperloop sisteminin prototipini tamamladı. Projenin 5 yıl içine piyasaya sürülmesi planlanıyor.

İsviçre, Monthey merkezli Swisspod isimli firma, Alpler'in altında yüksek hızlı hyperloop sistemi geliştirmek için geri sayıma geçti.

Projeyi test etmek için oluşturulan minyatür prototipi bitiren şirket iddialı açıklamalarda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu tren saatte 1200 kilometre hıza ulaşabilecek.

Şirket bu sayede ulaşımın normal trenlere kıyasla 9 kat daha hızlı yapılacağı iddiasında.

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Denis Tudor'a göre geliştirdikleri sistem sayesinde 2.5 saat süren Cenevre - Zürih yolculuğu 17 dakikaya düşecek.

Sadece iki yıl önce kurulan şirket projesini dört ila beş yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

HYPERLOOP NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem yolcuları taşıyan kapsüllerin bir yerden diğerine fırlatılması için hava basınçlı tüplerden oluşan bir ulaşım sistemi kurulmasını öngörüyor.

İlk olarak 1910'da ABD'li mühendis Robert Goddard tarafından önerilen konsept, milyarder girişimci ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın girişimleri ile yeniden gündeme gelmişti.