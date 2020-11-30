Japonya'da görülen meteor herkesi yatağından fırlattı

Meteor Pazar günü Dünya atmosferine hızla inerken güçlü bir şekilde parladı.

Batı Japonya'daki birçok insan sosyal medyada, nadir görülen bu manzarayı gördüklerini bildirdi.

NHK devlet televizyonu, Aichi, Mie ve başka yerlerdeki merkezi valiliklerdeki kameralarının güney gökyüzündeki ateş topunu yakaladığını söyledi.

Asahi gazetesinin haberine göre, Nagoya limanındaki bir kamera, meteorun Dünya'ya yaklaşırken dolunay kadar parlak bir şekilde parladığını gösterdi.

Bazı uzmanlar, göktaşının küçük parçalarının yere ulaşmış olabileceğini söyledi.