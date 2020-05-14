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  3. 14 Mayıs 2020 21:38

Japonya'dan koronavirüsün yayılma hızını gösteren siyah ışık deneyi

Japonya’da yapılan bir “siyah ışık” deneyi koronavirüsün yayılma hızın gözler önüne seriyor. Restoranda gerçekleşen ilk deneyde virüs, 30 dakika içinde herkese bulaşıyor.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin Japonya'da bir deney gerçekleştirildi. “Siyah ışık” olarak adlandırılan deneyde koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne sererken, ilk deneme bir restoranda gerçekleştirildi.

Japonya’nın yayın kuruluşu NHK tarafından lokantada gerçekleştirilen bir deneyde virüsün ne kadar hızlı yayılabileceği gösterildi. Deney için seçilen 10 kişi arasından yalnızca bir kişiye enfekte olduğunu belirten bir boya sürdü.

VİRÜS 30 DAKİKADA HERKESE BULAŞTI
Enfekte olan kişi açık büfenin yer aldığı kapalı bir lokantada kalan 9 kişiyle birlikte yarım saat boyunca yemek yedi. Yarım saatin ardından virüsün kalan 9 kişiye de bulaştığı ve masa, sandalye gibi alanların üzerinde de olduğu görüntülendi.

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