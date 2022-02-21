  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Justin Bieber’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sanatçının Las Vegas'ta düzenlenecek konserinin bu nedenle iptal etti.

Şarkıcı Justin Bieber'ın temsilcisi, ABD merkezli magazin dergisi People'a şarkıcının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. 27 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olduğu aktarıldı.

27 yaşındaki şarkıcının ekibinde çıkan bir koronavirüs vakası sonrasında 28 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Salı günü Arizona, Glendale’deki konserin iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yapılan açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Justice Tour ailesindeki pozitif Covid-19 sonuçları nedeniyle maalesef Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük hayal kırıklığına uğradı ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği."

Etiketler Justin Bieber korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Onu herkes ''yaşayan ölü'' olarak tanıyor! İddialara göre tam 399 yaşında!
Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı
Yeni Akit'ten akıl almaz sansür! Ünlü oyuncuya şaka gibi sansür
Canlı yayında AK Partili isme ''ekonomik kriz'' müdahalesi!
Ünlü akademisyenden Bitcoin için tarihi uyarı
İslam Memiş: ''Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu da görevden alacak''
Evinde ölü olarak bulunmuştu... Genç kadının günlüğü işkence ve şiddeti ortaya çıkardı
''Çıplak garson'' olarak tanınan genç kadının bir günde aldığı bahşiş şoke etti
Ünlü ekonomistten dolar tahmini: 9 TL'ye düşeceği tarihi açıkladı
TÜSİAD'tan iktidara ''3 bacaklı'' enflasyon programı uyarısı