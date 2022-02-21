Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Justin Bieber’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sanatçının Las Vegas'ta düzenlenecek konserinin bu nedenle iptal etti.

Şarkıcı Justin Bieber'ın temsilcisi, ABD merkezli magazin dergisi People'a şarkıcının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. 27 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olduğu aktarıldı.

27 yaşındaki şarkıcının ekibinde çıkan bir koronavirüs vakası sonrasında 28 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Salı günü Arizona, Glendale’deki konserin iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yapılan açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Justice Tour ailesindeki pozitif Covid-19 sonuçları nedeniyle maalesef Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük hayal kırıklığına uğradı ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği."