Kadın haklarını Suudi Arabistan savunacak

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na seçildi. İnsan hakları kuruluşları tepkili: Bir kundakçıyı itfaiye müdürü olarak seçmekten farksız!

Kadın hakları konusunda dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’na seçildi. Karar insan hakları örgütlerinden tepki çekti.



Suudi Arabistan, 45 üyeli komisyonda 2018-2022 arasında görev yapacak. Gizli oylamada, en az beş AB üyesi ülkenin de Suudi Arabistan lehine oy verdiği belirtiliyor. Komisyonun amacı, ‘kadın haklarını ilerletmek, kadınların hayatlarına dair dünya çapındaki gerçekliği belgelemek ve kadın eşitliği ile kadınların güçlendirilmesine dair küresel standartları şekillendirmek’ olarak belirlenmişken, insan hakları örgütleri tepkili.



UN Watch (BM İzleme) adlı örgüt, kadınların erkek bir akrabalarının onayı olmadan eğitim veya evlilik gibi konularda karar alamadığı, araba kullanmalarının yasak olduğu ve başları açık gezmelerine izin verilmediği ülkenin BM Kadının Statüsü Komisyonu’na seçilmesini “Bu bir Şaka Değil” diye eleştirdi. Kurumun direktörü Hillel Neuer, “Suudi Arabistan’ı kadın haklarının korunması için seçmek, bir kundakçıyı itfaiye müdürü olarak seçmek gibi” tepkisini gösterdi.



Suudi Arabistan son olarak, geçen ay kurulan Kadınlar Konseyi’nin tanıtım fotoğraflarında sadece erkeklerin yer alması nedeniyle tartışma yaratmıştı. Organizatörler, konseyin tanıtımında kadınların da yer aldığı ancak ayrı odada oturmak zorunda oldukları ‘açıklaması’ getirmişti. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre, Suudi Arabistan cinsiyet eşitliği sıralamasında 145 ülke arasında 134’üncü sırada.