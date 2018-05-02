Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Kanada'nın Calgary kentindeki bir alışveriş merkezinde şoke edici anlar yaşandı.

Kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde bir duvarın arkasında takılı kalmış erkek cesedi bulundu.

Tuvaleti tamir etmeye çalışan işçinin cesedi fark etmesiyle hemen polise haber verildi. Cesedin bulunduğu yer, alışveriş merkezinin yemek katı.

CBC News'e konuşan polis sözcüsü Emma Poole, birilerinin boru veya havalandırma üstünde sürünürken düşmüş olabileceğini söyledi. Polise göre, kurban düştükten sonra duvarın arkasında sıkışıp kaldı.

Sözcü Poole, adamın muhtemelen kendi isteğiyle havalandırmayı geçmeyi denediğini ve düştükten sonra yardım çağıramadığını aktardı.

Polis ekipleri ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Dedektiflerin olay yerinden topladığı kanıtlarda şüpheli bir unsura rastlanmadı.

Calgary itfaiye servisi cesedi tuvaletten alarak adli tıpa götürdü. Adli tıptaki otopsinin ardından olay aydınlanacak.