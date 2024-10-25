  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Karaciğere hasar veren içme suyu davasında rekor tazminat kararı

Karaciğere hasar veren içme suyu davasında rekor tazminat kararı

Karaciğere hasar veren içme suyu davasında rekor tazminat kararı
Güncelleme:

ABD'de şişelenmiş suların karaciğerde hasara neden olmasına ilişkin davada şirketin 5.2 milyar dolarlık tazminat ödemesine karar verildi.

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir mahkeme jürisi, 2021 yılında mağaza raflarından toplatılmadan önce müşterilerde karaciğer hasarına neden olmaktan sorumlu bulunan Las Vegas merkezli eski bir şişelenmiş su şirketine karşı açılan son büyük davada 5,2 milyar dolar tazminata karar verdi.

Clark County Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, AffinityLifestyles.com Inc. ve Real Water markasına karşı açılan ihmal ve ürün sorumluluğu davasında 12 gün süren duruşma Çarşamba günü verilen kararla sona erdi. Jüri, Hunter Brown ve diğer bazı davacılara yaklaşık 230 milyon dolar telafi edici tazminat ve 5 milyar dolar cezai tazminat verdi.

Davacıları temsil eden avukat Will Kemp, Las Vegas Review-Journal'a verdiği demeçte, Real Water'ın sigorta şirketinin, şirket iflas başvurusunda bulunduğu için tazminatların ödenmesine karşı çıkmasını beklediğini söyledi.

Etiketler içme suyu karaciğer jet yakıtı tazminat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Pastırma yazı geliyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Pastırma yazı geliyor Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı Sosyal medya MasterChef Eda Karabulut'a tepki olup yağdı
MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı Kısmetse Olur güzeline rüya gibi evlilik teklifi Kısmetse Olur güzeline rüya gibi evlilik teklifi Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Yenidoğan çetesi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı kan dondurdu Yenidoğan çetesi iddianamesinden çıkan bu ayrıntı kan dondurdu Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar