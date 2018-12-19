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  3. 19 Aralık 2018 23:29

Karadeniz'de ikinci kriz !

Ukrayna, Rusya ile yaşadığı krize rağmen Karadeniz'e yeni bir savaş gemisi göndermeye karar verdi.

Karadeniz'de ikinci kriz !
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Ukrayna, Azak Denizi'nde Rusya ile yaşadığı krize rağmen yeni bir savaş gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

Geçtiğimiz ay Azak Denizi’nde karşı karşıya gelen iki ülke güçleri kısa süreli bir çatışma yaşamıştı ve Rus denizciler Ukrayna’nın 3 gemisine el koyarak içindeki 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna çatışmaların yaşandığı bölgeye yeni bir savaş gemisi daha yollayacak.

Moskova yönetiminin 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle gerilen iki ülke ilişkileri geçtiğimiz ay tavan yapmış ve Kerç Boğazı’nda fiili çatışmaya dönüşmüştü.

Daha önce Rusya’nın Ukrayna içinde desteklediği milisler ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

karadeniz , rusya , ukrayna , savaş gemisi
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