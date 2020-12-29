Karısının kendisini aldattığını öğrendi, iki çocuğunu ve kendini öldürdü

Rusya'nın Ufa kentinde, 37 yaşındaki Fazyl Khalikov isimli adam, karısının iş yerindeki partide kendisini aldattığını itiraf etmesinden saatler sonra 2 çocuğunu ve kendisini öldürdü. Adının Galiya olduğu açıklanan kadın ise yaşadığı şokun ardından psikolojik yardım almaya başladı.

Galiya, arkadaşlarıyla birlikte Noel kutlaması yaptığı sırada alkolün de etkisiyle bir erkekle birlikte oldu. Gece boyunca kocasının aramalarına cevap vermeyen kadın, sabah eve geldiğinde eşine yaptıklarını itiraf etti.



Birlikte sohbet ederek şehrin sokaklarını dolaşan çift, Galiya'nın yaptıklarını tek tek konuştu. Ardından eve geldiler ve Khalikov çocukları alarak dolaşma bahanesiyle dışarı çıktı.

150 kilometre ötedeki bir köye giden adam kardeşine, "Karım beni aldattı. Bugün itiraf etti. Bana başka bir adamı sevdiğini ve şirket partisinde seks yaptıklarını söyledi. Güle güle... Çocukları da yanıma alacağım" şeklinde mesaj attı.

Daha sonra karısını arayarak oğlu Askar ve kızı Ayana'nın ölmek üzere olduklarını söyledi. Paniğe kapılan kadın hemen polise haber verdi. Baba ve iki çocuğunun cansız bedenleri nehir kenarında bulundu.