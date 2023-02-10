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Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye 14 milyon dolar bağış

Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye 14 milyon dolar bağış
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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon Katar riyali (14 milyon dolar) bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Katar Televizyonu, depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon Katar riyali (14 milyon dolar) bağışladı. Kampanyada şu ana kadar 92 milyon Katar riyaline (yaklaşık 25,2 milyon dolar) ulaştı.

Etiketler Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani
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