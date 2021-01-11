Kazakistan'da seçimin kazananı belli oldu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yetkililer Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığındaki Nur Otan partisinin Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 71'ini aldığını aktardı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol