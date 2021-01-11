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  3. 11 Ocak 2021 13:51

Kazakistan'da seçimin kazananı belli oldu

Kazakistan'da iktidar "Nur Otan" Demokratik Halk Partisi oyların yüzde 71'ini alarak güven tazeledi.

Kazakistan'da seçimin kazananı belli oldu
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Yetkililer Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığındaki Nur Otan partisinin Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 71'ini aldığını aktardı.

kazakistan , Nur Otan
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