Kelimenin tam anlamıyla vahşet: Cani kadın ihaneti öğrenen oğlunu benzin döküp yaktı

Rusya'nın Kursk şehrinde yaşayan bir kadın, yasak aşk yaşadığını kocasına söyleyen oğlunu, üzerine benzin döküp yaktı.

İhanetini fark eden çocuğunu vahşice öldüren anne, mahkemede oğlunu korkutmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Anastasia daha sonra alevleri karla söndürmeye çalıştığı ileri sürdü. Ancak kadının kızı Natalya, mahkemede alevleri 35 yaşındaki üvey babası Pavel'in söndürdüğünü söyledi.

Natalya, ayrıca annesinin, kardeşinin üzerine benzin döktükten sonra üç kez kibrit yakıp kardeşini alevler içinde bıraktığını ve kardeşinin alevler içinde yanmasını kendisine zorla izlettirdiğini söyledi.



"Hayatını kaybetti"

Natalya, kardeşinin çığlıklarını duyan üvey babasının evden dışarı koşup çocuğun üzerindeki alevleri söndürdüğünü, bu sırada annesinin kardeşine "Sana çeneni kapatmayı öğreteceğim" diye bağırdığını söyledi.

Eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Eşini aldattığını kabul etmeyen kadının telefonunda, yapılan incelmede başkasıyla ilişkisi olduğuna dair mesajlar bulundu.

15 yıl hapis cezası alan Anastasia'nın kızı Natalya ise koruyucu aileye verildi.