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Kıbrıs Rum Kesimi'nden Erdoğan uyarısı: Sözleri çok çok ciddiye alınmalı

Kıbrıs Rum Kesimi'nden Erdoğan uyarısı: Sözleri çok çok ciddiye alınmalı
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Kıbrıs Rum Kesimi Hükümet Sözcüsü, Erdoğan'ın tehditkar açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve benzer bir gelişmenin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’nin İsrail işgali altındaki Gazze’de barış ve huzuru sağlamaya yönelik stratejik ve diplomatik adımları dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Öte yandan Ankara’nın katil Tel Aviv hükümetine karşı söylemleri İsrail yandaşları ve Türkiye karşıtı kesimleri de rahatsız etmekte.

ABD basınından FOX News’ten alınan bilgilere göre; GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Türkiye’nin İsrail’e yönelik açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÇOK CİDDİYE ALINMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’de bir barış gücünün varlığına dair "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" sözlerine dikkat çekti.

GKRY Hükümet Sözcüsü Letymbiotis, "Erdoğan'ın sözleri çok çok ciddiye alınmalı" dedi.

Etiketler Kıbrıs kıbrıs rus kesimi söz
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