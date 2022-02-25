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  3. Kiev'de siren sesleri yankılanıyor! Panik anları TRT kamerasına yansıdı

Kiev'de siren sesleri yankılanıyor! Panik anları TRT kamerasına yansıdı

Rus birlikleri başkent Kiev'in kapılarına dayandı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, siren sesleriyle yankılanan Kiev metrosunda yaşanan paniği canlı yayında anlattı.

Kiev'de siren sesleri yükseliyor. Siren seslerinin ardından halk, panikle kaçışmaya başladı. Tren garında toplanan Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

TRT muhabiri Murat Can Öztürk canlı yayında o anları anlattı:

Siren sesleri geliyor Kiev'den. İnsanların kaçışmasını görüyoruz şu anda. Biz de sığınacak bir yer arıyoruz. Bağrışmalar geliyor... Alarm sesleri geliyor. Panik havası oluşmuş durumda. Hava saldırıları var.

Rus birliklerinin karadan da Kiev merkeze doğru çemberi daralttığına dair bilgiler geliyor. Herkes kaçmaya çalışıyor, valizleriyle, çocuklarıyla... Daha da korunaklı yerlere geçmeye çalışıyor insanlar. Herkes metroya doğru iniyor. 2. Dünya Savaşı'nda sığınak olarak inşa edilen metrolar, insanların korunacağı bir alan olarak kullanılıyor.

 

Etiketler trt muhabiri rusya ukrayna kiev tren garı
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