Kinder Salmonella'nın kaynağını açıkladı

Kinder çikolatalarının üretici firması Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, Belçika'da üretilen çikolatalardaki Salmonella virüsünün ortaya çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Belçika'da Kinder çikolatalarının üretildiği fabrikada çıkan salmonella virüsünün kaynağı ortaya çıktı. Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, Salmonellanın fabrikaya nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan ve yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirten Neykov, "Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı. Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık" ifadelerini kullandı.

Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Avrupa'daki pek çok ülkeye yayılarak 100'den fazla çocuğa bulaşan salmonella virüsü 12 farklı ülkeden en az 324 kişiye bulaştığı belirlendi. Hastalık, en fazla 16 yaşından küçük çocukları etkiledi. Bunların yarıya yakını hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.