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  3. 17 Ocak 2019 23:32

Kirk Woodman ölü bulundu

Burkin Faso'da kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.

Kirk Woodman ölü bulundu
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Burkina Faso'da 2 gün önce kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kaçırılan Kanadalı jeolog Kirk Woodman ölü bulundu.

Sahel Bölgesi'ndeki Yagha eyaletinin Tiabangou köyünde dün öğleden sonra bulunan cesedin Woodman'a ait olduğu yakınları  tarafından doğrulandı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alfa Barry yaptığı yazılı açıklamada, suikasti en sert biçimde kınadıklarını belirterek, soruşturma başlatıldığını  duyurdu.

Suçlunun bulunması ve cezalandırılması için güvence veren Barry,  Woodman'ın ailesi ve Kanada hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Nijer sınırındaki bir uluslararası maden şirketinde çalışan Woodman, ülkede son haftalarda kaçırılan ikinci Kanada vatandaşı oldu.

AA

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