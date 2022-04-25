Kızına saldıran köpeği tüfekle öldürdü

Lübnan'da bir kadın, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadına tepki yağdı.

Lübnan'da geçtiğimiz ay meydana geldiği belirtilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre Lübnan'ın Bekaa vilayetindeki Batı Bekaa bölgesinde bir sokak köpeği, kız çocuğuna saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.



TÜFEKLE KÖPEĞİ VURDU

Kızının durumunu gören ve çılgına dönen anne, eline aldığı pompalı tüfekle köpeğin olduğu yere giderek hayvanı öldürdü. Bu anlar da çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anneye büyük tepki gösterildi. Hayvan hakları savunucuları, kadının yaptığı hareketin yanlış olduğunu savunarak, cezalandırılmasını talep etti.