Kolombiya'da korona tedbirlerine uymayanları öldürüyorlar!

Koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Kolombiya'da vakalar artmaya devam ediyor. Pablo Escobar'ın şehri olarak bilinen Medellin'de ise hava karardıktan sonra ortaya çıkan çeteler, maske takmayan ve kurallara uymayanları vuruyor.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın derlediği habere göre, Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Can kayıpları ve vaka sayılarının arttığı bölge ülkelerinden Kolombiya'da, hastanelerin yükü de giderek artıyor. Ülke özellikle ocak ayından bu yana zor günler geçiriyor. Vaka sayıları yaz aylarına oranla neredeyse iki katına çıkmış durumda. Salgından en çok etkilenen yerler arasında ise 669 bin 487 vaka ile başkent Bogota ve 129 bin 266 vaka ile Antlantico eyaleti öne çıkıyor.

Hükümet bulaş riskini azaltmak için gerekli adımları atsa da pek başarılı olmuş görünmüyor. Halkın protestoları da neredeyse hiç bitmiyor. En son sağlık çalışanları, daha fazla koruyucu ekipman ve güvenli çalışma koşulları talep ederek maaşlardaki gecikmeleri protesto etmişti.

Latin Amerika’daki Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde çeteler oldukça rahatça suç işleyebiliyor. Hatta bazı bölgelerde suç işlemek o kadar normal bir durum haline gelmiş ki, yadırganmıyor bile… Örneğin Pablo Escobar'ın şehri olarak bilinen Medellin... Buradaki silahlı çeteler, devlet kontrolünün az olduğu bölgelerde halka ciddi şiddet uyguluyor. Maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları da vuruyorlar.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre yasadışı güçler bu şekilde ülkede dokuz kişiyi öldürdü. Uyuşturucu karteline mensup olduğu iddia edilen bu silahlı kişiler, resmi karantina kurallarını değil kendi koydukları kuralları da uyguluyor. Hava karardıktan sonra ortaya çıkan bu acımasız silahlı gruplar yüzünden halk büyük bir korku içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Asscoiated Press'in aktardığına göre Putumayo eyaletindeki San Miguel kasabasında öldürülen halk lideri ve aktivist Edison Leon Perez bardağı taşıran son damla oldu. Perez, sağcı örgütlerle bağlantılı bir uyuşturucu çetesinin uyguladığı tecrit önlemlerine karşı hükümete çağrı yapmasından sonra öldürüldü.

Bir diğer vakadaysa bir cep telefonu tamircisinde alkol alarak tecrit önlemlerini ihlal ettikleri için iki Venezuelalı işçi öldürüldü.

Independent’te yer alan bir habere göre ülkenin kuzeyinde Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) bu yıl yayımladığı bir broşürde, "Hayat kurtarmak için bazı kişileri öldürmeye mecburuz" söylendiği ve sadece gıda satan yerler, fırın ve eczanelerin çalışmasına izin verildiği uyarısının yer aldığı açıklandı.



BBC Latin Amerika uzmanı Luis Fajardo ise pandemi dönemi Kolombiya dâhil suçun kol gezdiği ülkelerdeki durumu şöyle özetliyor:



"Suç dendi mi akla hemen Meksika kartelleri gelir ama onlara ek olarak Kolombiya ve Brezilya'daki çete ve militanlar, Covid-19 salgını boyunca güçlerini göstermeye devam ettiler. Hiç durmadılar."

Kolombiya’da karantinanın 14'üncü günü yaşanırken, ülkedeki en büyük çete liderlerinden birinin cenaze töreni yapıldı. Fajardo törende yaşananları ve silahlı grupların gücünü şöyle aktarıyor:

“Hernández, Medellin'in güçlü ‘Niquía-Camacol’ suç çetesinin 'Ayı' lakaplı lideriydi. Bir gün önce hapishanede kalp krizinden ölmüştü. Yerel gazete o sahneyi 'Kalabalıkta insanlar hem alkışladı hem de havaya ateş açtılar' şeklinde yorumlamıştı. Herkes silahlıydı ve can güvenliği neredeyse hiç yoktu.”

Kolombiya’da suç çetelerinin gelir kaynakları uyuşturucu. Bu nedenle sadece halk değil devletle de savaşıyorlar. Hatta en son uyuşturucu çetesi tarafından pusuya düşürülen dört asker hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada çapraz ateş altında kalan yöre halkını korumak için düzenlenen operasyonda, askerlerin pusuya düşürüldüğü bildirildi. Saldırıdan ülkedeki en büyük uyuşturucu çetelerinden 'Clan del Golfo' sorumlu tutuldu.

Kolombiya günlük gazetesi El Tiempo'nun yazdığına göre geçen yıldan bugüne kadar Kolombiya güvenlik güçleri 112 ton kokain ele geçirdikleri operasyonları yönettiler. Kolombiya’da hükümet bu çetelerle savaşmaya devam ediyor. Örneğin uyuşturucu çeteleri ile FARC örgütünden ayrılan gerillalara karşı elit komando birliği kuruldular.

Diğer taraftan Kolombiya’daki uyuşturucu kartelleri güncel olan pandemi krizine cevap olarak yerli halkın güvenini, sevgisini kazanmaya çalışarak da cevap veriyorlar. Salgından dolayı ekonomik güçlük çeken topluluklara gayri resmi yardım yapıyorlar. Bazıları da yasal olmayan yollardan elde ettikleri paralarla, pandemi yüzünden zor günler geçiren halka para yardımında bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Kolombiya özelinde yayımladığı rapor oldukça dikkat çekici. Ülkede çeteler, tehdit mesajları göndererek ve kendi koydukları kurallara uymayanları öldürerek halka ciddi baskı yapıyor. Rapora göre kurallara uymayan en az 30'dan fazla kişi öldürüldü.



HRW Amerika Sorumlusu Jose Miguel Vivanco, "Covid-19'un yayılmasını önlemek için silahlı grupların uyguladığı merhametsiz 'cezalar', Kolombiya'daki yoksul halkın evlerinden çıktıklarında saldırıya uğrama ve öldürülme riski taşıdığı anlamına geliyor" diyor. Vivanco'ya göre silahlı gruplar, halkın gözündeki meşruiyetlerini artırmak ve daha fazla güce sahip olmak için söz konusu yöntemlere başvuruyor. Bunun yanında sağlık hizmetlerinin de sınırlı olduğu bölgelerde bulunan çeteler, üyelerinin hastalanmasından endişeleniyor.