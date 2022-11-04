Kontrolden çıkan 23 tonluk roket dünyaya düştü!

Kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçen Çin roketinin parçaları Pasifik Okyanusu'na düştü.

Long March 5B roketi, Çin'in Tiangong uzay istasyonundan 31 Ekim günü fırlatılmıştı. Uzay görevini tamamlayan 23 ton ağırlığında ve 10 katlı bina yüksekliğindeki roketin kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya ilerlemesi paniğe neden oldu.

Yeniden atmosfere girişin saat kaçta olacağı tam bilinmezken, Aerospace Corporation ilk tahmini hesaplama verilerini açıkladı. Aerospace Corporation’a göre roket bugün 11.20 sularında atmosfere girebilir. Ancak bu verilerin 3 saat geç veya erken de olabileceği söylendi.

Düşüş alanı tam olarak bilinmeyen devasa roket enkazının, Kuzey, Güney ve Orta Amerika için büyük risk oluşturabileceği açıklandı. Atmosferde alacağı yeni yön ve hıza göre düşüş yerini son dakikaya kadar kestirmenin zor olduğu roketin, Türkiye’ye de düşme ihtimalinin çok düşük olacağı kaydedildi.

İŞTE SON GÖRÜLDÜĞÜ YER

Bütün dünyanın merakla takip ettiği Çin'in enkaz roketi yeryüzüne düşüşünü sürdürüyor. İnternet üzerinden anlık izlenebilen roket düşüşü sosyal medyada gündem konuları arasına girdi.

Roketin en son Pasifik Okyanusu üzerinden Meksika açıklarına doğru ilerlediği kaydedildi. Düşüşte yaşanan rotasyon sapmalarında yeni güzergâhın anlık değişimleri canlı olarak takip ediliyor.

İSPANYA HAVA SAHASINI KAPATTI

Kontrolden çıkan Çin roketinin saatte 28 bin kilometre hızla düşmeye devam ediyor. İlerleyen saatlerde Dünya'ya çarpması beklenen Çin roketi için İspanya, hava sahasının bir kısmını kapatma kararı aldı. .

Barselona, Tarragona, Ibiza ve Reus'a giriş ve çıkış yapacak uçuşlar durduruldu.

148 BİN METRE İRTİFADA MISIR ÜZERİNDEN GEÇTİ

Roketin kısa süre içerisinde yeryüzüne çarpması bekleniyor. 10 katlı bina yüksekliğindeki devasa roketin önümüzdeki dakikalarda Kuzey Afrika'nın doğu kıyalarını geçerek Somali üzerinden Hint Okyanusu'na girişi bekleniyor.

BÜYÜK BİR KISMI PASİFİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

Çin Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada roketin büyük bir kısmının atmosfere girdikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandığı söylendi. Parçaların okyanus üzerine dağıldığı kaydedildi.

BU ÇİN’İN ORTAYA ÇIKARDIĞI İLK KONTROLSÜZ DÜŞÜŞ DEĞİL

Modern roket sistemlerinin bu şekilde kontrolsüz atmosfere girmesinin, büyük tehlikelere yol açabileceğini kaydeden bilim insanları, Çin’in bu konudaki eksiklerini dile getirdi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzay yolculuğu yapan uluslar, uzay nesnelerinin yeniden girişlerinin Dünya üzerindeki insanlara ve mülklere yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Çoğu roket, kargolarını yörüngeye teslim ettikten kısa bir süre sonra motorlarını yeniden çalıştırarak kendisini Pasifik Okyanusu'nda düşürebiliyor.

EKSİK TEKNOLOJİ

Çin’in uzay görevlerinde kullanmaya başladığı Long March 5B roketinde, yörüngeye kontrollü yeniden giriş için bir teknoloji yok.

George Washington Üniversitesi Uzay Enstitüsü'nün kurucusu olan John Logsdon, “Roket fırlatma ardından ve yeniden yörüngeye giriş konusunda çok nadiren endişeler olur. Tasarımlarda uluslararası kurallar roketler için mutlaka kullanılır. Çin roketlerinde, uluslararası yönergelerin kasıtlı olarak göz ardı edilmesi mi? Yoksa yeni bir araç olduğu için uygun şekilde tasarlanmamış mı? soruları cevaplanmalı.” ifadelerine yer verdi.