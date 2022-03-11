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Koronavirüs kaynaklı vefat sayıları için şoke eden iddia

Koronavirüs kaynaklı vefat sayıları için şoke eden iddia

Geniş çaplı bir araştırma dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölümlerin resmi rakamların üç katı, yani 18 milyonun üstünde olabileceğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’u küresel salgın ilan etmesinin ikinci yıldönümünde ABD’den gelen araştırma salgının boyutunu gözler önüne serdi.

 Washington Üniversitesi’nden araştırma ekibi 191 ülkede gerçek ölüm rakamlarını araştırdı.

‘Ek ölümler’ adı verilen ve normal/kriz dışı şartlarda beklenen ölüm sayılarının üstünde görülen ölümler ölçüt alındı. Bir başka deyişle pandemiden önceki yıllara kıyasla beklenenden ne kadar fazla ölüm yaşandığına bakıldı.

Bazı ölümler virüsün kendisinden kaynaklı, bazılarıyla Covid-19 geçirenlerin kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi mevcut hastalıklarının daha da kötüleşmesi sebebiyle Covid-19 enfeksiyonuyla ilişkilendirilen ölümlerdi.

Ek ölümlerin bölge ve ülkeye bağlı değiştiği görülse de çalışmada dünya genelinde ortalama her 100 bin kişi başına 120 ölüm hesaplandı. Bu da 2020’nin başıyla 2021 sonu arasındaki iki yılda Covid-19 nedeniyle 18,2 milyon kişinin öldüğü anlamına geliyor. Bu resmi rakam 5,9 milyonun üç katı.

Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayımlanan araştırmaya göre en yüksek ek ölüm oranları Latin Amerika, Avrupa ve Sahra Altı Afrika’daki düşük gelirli ülkelerde görüldü. Ancak İtalya ve kısmen ABD’de olmak üzere bazı yüksek gelirli ülkelerde de yüksek oran kaydedildi.

 

 

 

Etiketler covid-19 koronavirüs coid ölüm ölüm sayıları istatistikler
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