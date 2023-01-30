Kremlin'den Ukrayna'ya yardım eden Batı ülkelerine gözdağı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Batı ülkeleri tarafından yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı bir diyaloğu olduğunu belirten Peskov, gerekirse bu diyaloğun devam edeceğini söyledi.

"PUTIN İLE ERDOĞAN İLİŞKİSİ GÜVENE DAYANIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili son değerlendirmesinin sorulması üzerine Peskov, Türkiye-Fransa ilişkileri hakkında yorum yapamayacaklarını dile getirdi.

Peskov, “Putin ile Erdoğan özel ilişkilere sahip. Bu ilişkiler gerçekten karşılıklı güvene, karşılıklı saygıya ve üstlendikleri yükümlülüklere bağlılığa dayanıyor. Söz ve yükümlülükleri yerine getirme yeteneği karşılıklı olarak değer bulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"NATO ÜLKELERİ ÇATIŞMAYA DOĞRUDAN DAHA FAZLA DAHİL OLUYOR"

Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarikini değerlendiren Peskov, Ukrayna’nın giderek daha fazla silah talep ettiğini hatırlattı. Peskov, “Batı, bu talepleri teşvik ediyor, bu silahları sağlamaya hazır olduğuna yemin ediyor. Durum oldukça çıkmaza girdi. Bu, NATO ülkelerinin giderek çatışmaya daha fazla doğrudan dahil olduğu gerçeğine, gerilimi tırmandırmaya yol açıyor. Bu, olayların gidişatını potansiyel olarak değiştiremez ve değiştirmeyecek. Özel askeri operasyon devam edecek.” diye konuştu.

İran'ın İsfahan şehrindeki askeri tesise yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili de yorum yapan Peskov, egemen devletlere yönelik bu tür eylemlerin sadece kınanabileceğini söyledi.

"BORIS JOHNSON’IN PUTIN HAKKINDAKİ TEHDİT İDDİASI YALAN"

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un bir belgeselde “Putin’in İngiltere’yi füze ile tehdit ettiği” iddiasına da cevap veren Peskov, “Bu doğru değil. Daha doğrusu bu bir yalan.” dedi.

Söz konusu görüşmede ne konuşulduğunu bildiğini aktaran Peskov, herhangi bir füze tehdidinin yapılmadığını vurguladı.

Peskov, o zamanki görüşmede Putin’in Rusya'nın güvenliğine yönelik zorluklardan bahsettiğini, Ukrayna'nın NATO'ya katılması halinde Rus sınırlarının yakınına potansiyel olarak NATO veya Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasının, herhangi bir füzenin birkaç dakika içinde Moskova'ya ulaşacağı anlamına geleceğini belirttiğini kaydetti.