Kuzey Kore, İsrail-Hamas çatışması sonrası çözüm önerisini açıkladı

Kuzey Kore, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin, ''Temel çözüm bağımsız Filistin devleti'' açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore devlet medyasında, Filistinli gruplarla çatışmaların artmasının " İsrail'in aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonuçları" olduğu ifade edildi.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ" VURGUSU

Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, Hamas ve İsrail arasında büyük çaplı silahlı çatışma çıktığı belirtilerek "Uluslararası toplum, çatışmanın İsrail'in Filistin halkına karşı aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonucu olduğu görüşünde." değerlendirmesinde bulunuldu. Makalede, temel çözümün "bağımsız Filistin devleti" olduğuna vurgu yapıldı.

ERDOĞAN: FİLİSTİN DEVLETİ ERTELENEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Kudüs'ün mübarek bir yeri vardır. Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi ile Müslüman ve Hristiyanların hakları adım adım ihlal edildi. Yüz yıllar boyunca barış yeri olan Kudüs gasbın ve yıkımın sembolü haline geldi. Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır. Haremi Şeref'e olan saldırılar artmaktadır. Biz hakkı hakikati, doğruyu söylemekten çekinmiyoruz.

Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturu ile hareket ediyoruz. Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin barışa kavuşmasıdır. Kundaktaki bebelerin ölümü ve acı çekilmesi yürekleri yakıyor. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükûnetin tekrar tesisi için diplomasi çalışmaları devam ettirmekte kararlıyız."



NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.