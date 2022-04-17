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Kuzey Kore ''taktik güdümlü füze'' fırlattı

Kuzey Kore ''taktik güdümlü füze'' fırlattı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin yeni tip taktik güdümlü füze denemesini yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "başarılı" denemeye katıldı.

KCNA'nın yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in yapılan denemeyi alkışladığı görüldü.

Söz konusu denemenin, uzun menzilli ağır füzelerin ateş gücünün geliştirilmesinde, ülkenin taktik nükleer bomba operasyonunun etkinliğinin artırılması ile bunların ateş gücü görevlerinin çeşitlendirilmesinde büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bu arada, taktik güdümlü füzenin nerede denendiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin sahil kenti Hamhung'dan dün gece iki roket atıldığı tespit edildi.

Denemenin, yarın başlayacak Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekti.

Böylelikle, Kuzey Kore yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.

AA

Etiketler kuzey kore taktik güdümlü füze
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