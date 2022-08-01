Libya’da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

Libya’da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucunda 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Libya’nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı’na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi.