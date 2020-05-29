  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 Mayıs 2020 21:32

Libya'da UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde kontrolü sağladığı açıklandı.

Libya'da UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu. UMHnin ilerleyişinin, Haftere bağlı savaşan Wagner ve Cancavid birliklerinin geri çekilmesiyle kolaylaştığı ifade edildi.

HAFTER'E BAĞLI MİLİSLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftere bağlı milisler geri çekildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı demişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
libya , kontrol , umh
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM