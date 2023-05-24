Lübnan'da plajdaki kadına, eşinin yanında provokatif taciz!

Lübnan'da bir kadın, eşiyle gittiği plajda mayo giydiği için taciz edildi.

Lübnan'ın Sidon kentinde bulunan Saida Halk Plajı'nda, aşırı sağcı erkekler bir kadını mayo giydiği için eşinin yanındayken kovmak istedi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Mayssa Hanouni 14 Mayıs günü eşiyle birlikte Saida Halk Plajı'na gitti. Burada yanlarına yaklaşan iki erkek, Hanouni'nin mayo giymesi nedeniyle plajı terk etmesini istedi. Kadının eşi itiraz edince "bu bizim yasamız" diyerek direttikleri ve 10 dakika sonra kalabalık bir grupla geri geldikleri belirtildi.

Çiftin etrafında futbol oynayarak rahatsızlık veren grup, bir imamın araya girip "dinimizde kadına şiddete yer yok" demesiyle inadından vazgeçti.

Olayın basında yer almasının ardından kadın hakları aktivistleri Saida Plajı'nda eylem gerçekleştirdi. AFP'de yer alan habere göre onlarca kadın, hakları için barışçıl bir eylem düzenledi. Ancak eylem sırasında plaja giden bir grup erkek, protestocuların olduğu bölgeye geçti ve bir süre sonra namaz kılmaya başladı.

Gösterinin ve namaz kılma eylemenin izinsiz olduğu gerekçeleriyle güvenlik güçleriyle yaşanan tartışmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Haklarını savunan kadınlar sosyal medyada 'sidon' etiketiyle paylaşım dayanışması başlattı.

Ülkede, halk plajlarında kadınların mayo ile denize girmesi kanunen yasak değil, bazı muhafazakar kıyılarda özel plajları tercih edenler bulunuyor.