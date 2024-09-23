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Lübnan'dan İsrail'e gece boyunca füze yağdı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 150 roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

IDF dün yaptığı açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde çoğunluğu ülkenin kuzeyinde olmak üzere İsrail Devleti topraklarına 150'ye yakın roket, seyir füzesi ve İHA fırlatıldı. Tüm katmanlarının hava savunma çabası, münferit isabet vakaları ve müdahale parçaları dışında, yüksek önleme yüzdeleriyle ciddi hasarı önledi. Hava Kuvvetleri savunma ve saldırı şeklinde örgütlenmiştir” denildi. Açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyinde önceki atışlardan daha geniş ve daha derin bir alana düşerek bölgede hava saldırısı sirenlerini tetiklediği belirtildi. İsrail ordusu roketlerin ‘sivil bölgelere doğru’ fırlatıldığını ifade ederek daha önceki atışların çoğunlukla askeri hedeflere yönelik olduğunu vurguladı.

 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 150 roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

DHA

Etiketler lübnan İsrail füze
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