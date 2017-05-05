Malezya'da FETÖ elebaşlarından İsmet Özçelik gözaltına alındı

Malezya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşları arasında gösterilen üçüncü bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

"Star Malaysia" gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen İsmet Özçelik'in ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Özçelik, hafta içinde gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın ardından ülkede yakalanan üçüncü FETÖ mensubu oldu.

Özçelik'in dün akşam yerel saatle 17.30'da oğlu Süheyl ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle arabasında seyir halindeyken gözaltına alındığı belirtildi.

Malezya Emniyet Müdürlüğü Özel Operasyon Birimi Müdürü Muhammed Fuzi Harun de Özçelik'in polis operasyonuyla gözaltına alındığını doğruladı.

Özçelik, aralık ayında gümrük görevlilerine karşı koyduğu gerekçesiyle Malezya polisi tarafından alıkonulmuş ve 50 gün gözaltında tutulmuştu.

Malezya'dan yeni FETÖ gözaltıları sinyali

Malezya Emniyet Genel Müdürü Halit Ebubekir, örgütün elebaşları arasında gösterilen üç Türk vatandaşının yakalanmasının ardından yeni gözaltıların gelebileceği sinyalini verdi.

Ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirilen şahısların alıkonulmasının olağan olduğunu ifade eden Halit, yeni gözaltıların ihtimal dışı olmadığını söyledi.

"Emniyet ve güvenlik birinci önceliğimiz." diyen Ebubekir, "İç veya dış her türlü tehdide karşı ülkemizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.