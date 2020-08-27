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  3. 27 Ağustos 2020 18:48

Mali'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbede esir alınan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.

Mali'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı
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Mali medyasında çıkan haberlere göre, darbenin komuta edildiği başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kışlasında tutulan Keita, 03.00 sularında özel bir tim tarafından Sebenikoro'daki rezidansına götürüldü. Keita'nın başkentte bulunan rezidansının güvenliğinin cunta tarafından sağlandığı kaydedildi. Devrik liderin serbest kalması, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ilk talepleri arasında yer alıyordu. Bölgeye giden ECOWAS heyeti, 22-24 Ağustos'ta, başta askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) ile olmak üzere çeşitli görüşmeler yapmıştı.

MALİ'DE ASKERİ DARBE

Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti. Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

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