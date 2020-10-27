Medresede korkunç patlama: 7 ölü, 72 yaralı

Patlama, bugün yerel saatle 08.30'da (GMT) şehrin Dir Kolonisi bölgesinde dini bir okul olarak hizmet veren Speen Cemaat Camisi’nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı açıklandı. Peşaver polis şefi Muhammed Ali Khan, basına yaptığı açıklamada, “Patlama meydana geldiğinde (Öğrenciler) burada Kur'an okuyorlardı” dedi.



Patlamanın bir çanta içinde bırakılan zaman ayarlı el yapımı bombadan kaynaklandığı açıklanırken, olayı henüz üstlenen olmadı.



