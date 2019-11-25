Meksika'da 133 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ulusal Savunma Sekreteryasının internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ulusal Muhafız Birlikleri ve yerel polisin, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silaha el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 2 bin 195 hafif, 2 bin 954 uzun namlulu silah, 305 el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Örgüt üyelerine ait, 8 bin 65 araç, farklı tipte uçaklar ile çok sayıda gemiye de el konulan operasyonlarda, 8 bin 691 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, şiddet kullanmadan ve insan haklarını gözeterek, kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.