Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis, Türkiye'nin kaçak göçe karşı mücadele etmediğini iddia etti.

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, bir kez daha 'göçmen yalanını' gündeme getirdi.

Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etti.

Miçotakis söz konusu yayında şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var.'

Proto Thema'da yer alan habere göre, Miçotakis, 'Türkiye'nin çok daha fazlasını yapabileceğinden eminim' dedi.

Yunan Başbakan Mümkün olan en kısa sürede bir Avrupa çözümüne ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

YUNANİSTAN'IN KOORDİNAT OYUNU DEŞİFRE OLDU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Yunanistan'ı suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan’ın suçu arttıkça Türkiye’ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan’ın yalanları ortaya çıktı'

'FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR'

'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan’ın ve Frontex’in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor'