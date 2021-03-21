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MSB duyurdu! Esed rejiminden alçak saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 masum sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.

 

Etiketler suriye idlib esed rejimi saldırı
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