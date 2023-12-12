  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ''Müstehcenlik''ten açığa alınan öğretmenden skandal paylaşım

''Müstehcenlik''ten açığa alınan öğretmenden skandal paylaşım

''Müstehcenlik''ten açığa alınan öğretmenden skandal paylaşım
Güncelleme:

ABD'de internet üzerinden yayınladığı "müstehcen" görüntüler nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kadın öğretmen görevden alınmasına neden olmasına rağmen paylaşımlarına hız kesmeden devam edince tepkilerin odağı oldu.

ABD'nin Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan Megan Gaither isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı müstehcen içerikli paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Yakın bir zamanda bir öğrencisinin odasının kapısına "Senin sırrını biliyorum" notunu eklemesi üzerine veliler öğretmen hakkında şikayette bulundu. Velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi Gaither'in görevini askıya aldı.

 Görevinden uzaklaştırılmasından sonra durumu lehine çevirmek istediğini dile getiren Gaither paylaşımlarının sayısını arttı. Son paylaşımında bir mağazanın soyunma kabininde üstsüz bir şekilde poz verdi.

Öğretmenlikten uzaklaştırılmadan önce savunmasına başvurulan Gaither, okul gelirlerini desteklemek için ek iş olması amacıyla paylaşımlar yaptığını kabul etti. Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" dedi.

 

Etiketler Megan Gaither müsatehcen öğretmen kadın öğretmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların güzel ismi kırmızılar içinde büyüledi
Halil Umut Meler’e saldırı dış basının manşetlerinde
Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha
Hakem yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
Emre Belözoğlu istifa edecek iddiası
Simpsonlar'ın 2024 kehaneti gündem oldu
Halil Umut Meler'in ilk açıklaması bu oldu
Ankaragücü'nden özür var geçmiş olsun yok
''Günlük kiralık ev'' yasağını bu ilanla deldiler