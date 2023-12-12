''Müstehcenlik''ten açığa alınan öğretmenden skandal paylaşım

ABD'de internet üzerinden yayınladığı "müstehcen" görüntüler nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kadın öğretmen görevden alınmasına neden olmasına rağmen paylaşımlarına hız kesmeden devam edince tepkilerin odağı oldu.

ABD'nin Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan Megan Gaither isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı müstehcen içerikli paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Yakın bir zamanda bir öğrencisinin odasının kapısına "Senin sırrını biliyorum" notunu eklemesi üzerine veliler öğretmen hakkında şikayette bulundu. Velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi Gaither'in görevini askıya aldı.

Görevinden uzaklaştırılmasından sonra durumu lehine çevirmek istediğini dile getiren Gaither paylaşımlarının sayısını arttı. Son paylaşımında bir mağazanın soyunma kabininde üstsüz bir şekilde poz verdi.

Öğretmenlikten uzaklaştırılmadan önce savunmasına başvurulan Gaither, okul gelirlerini desteklemek için ek iş olması amacıyla paylaşımlar yaptığını kabul etti. Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" dedi.