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Napolyon'un şapkası 1,9 milyon Euro'ya satıldı

Napolyon'un şapkası 1,9 milyon Euro'ya satıldı
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Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın şapkası, açık arttırmada 1,9 milyon euroya alıcı buldu.

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın tarihi şapkasının yeni sahibi belli oldu. Bonapart'ın 19. yüzyılda Fransız İmparatorluğu'nu yönettiği döneme ait bicorn şapka, Fransa'nın başkenti Paris'teki Osenat Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada, 1,9 milyon euroya alıcı buldu. Şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

“İNSANLAR BU ŞAPKAYI HER YERDE TANIDI"

Müzayedeci Jean Pierre Osenat yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu şapkayı her yerde tanıdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı. Bu bir imgeydi, imparatorun sembolüydü" dedi.

"600 BİN İLA 800 BİN EURO ARASINDA FİYAT BİÇİLMİŞTİ"

Napolyon’un hayatı boyunca yaklaşık 120 bicorn şapkaya sahip olduğu ve çoğu özel koleksiyonlarda olmak üzere günümüze sadece 20 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor. Napolyon'un şapkasına açık artırma öncesi 600 bin ila 800 bin euro arasında fiyat biçilmişti.

Napolyon'un şapkası geçen yıl hayatını kaybeden bir sanayici tarafından bir araya getirilen Napolyon'un eşyaları ile birlikte satılırken, diğer eşyalar arasında Napolyon'un 1815’deki Waterloo yenilgisinden sonra arabasından yağmalanan gümüş bir tabak ve içinde tıraş bıçağı, gümüş bir diş fırçası, makas ve diğer eşyalarının bulunduğu ahşap bir makyaj çantası da yer aldı.

 

Etiketler Napolyon'un şapkası napolyon şapka açık artıma
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