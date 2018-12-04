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  3. 04 Aralık 2018 22:00

NATO'dan flaş Rusya açıklaması

Nato ve 29 ülkenin dışişleri bakanları, RUsyayı nükleer füze konusunda uyardı.

NATO'dan flaş Rusya açıklaması
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NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları, "Rusya'yı, yeniden ve ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) tam ve kanıtlanabilir şekilde uymaya çağırıyoruz. Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir." açıklaması yaptı.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, INF Anlaşması'nın 30 yıldır NATO'nun güvenliğini sağlamaya önemli katkılar sağladığı vurgulanarak, müttefiklerin, Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sistemiyle anlaşmayı ihlal ve Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna vardığı bildirildi.

ABD'nin, Rusya'nın INF Anlaşması'nı ihlal ettiği yönündeki bulgularının desteklendiği ifade edilen açıklamada, müttefiklerin, Rusya'ya endişelerini birçok kez dile getirdiği ancak Moskova yönetiminin bu endişelere "inkar ve gizleme" politikasıyla cevap verdiği kaydedildi.

"INF'Yİ KORUMAK ARTIK RUSYA'YA DÜŞÜYOR" 

Açıklamada, Rusya'nın orta menzilli füzelerinin yakından takip edileceği belirtilirken, "Rusya'yı yeniden ve ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na tam ve kanıtlanabilir şekilde uymaya çağırıyoruz. Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin INF Anlaşması'na "tam olarak uyduğunun" altı çizilen açıklamada, ABD'nin anlaşmaya uyarken Rusya'nın ihlal etmesinin "sürdürülebilir" bir durum olmadığı belirtildi.

"Rusya'nın anlaşmayı ihlali Avro-Atlantik bölgesinin güvenlik altyapısını zayıflatmaya yönelik genel davranışının bir parçasıdır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, NATO müttefiklerinin bölgenin güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

AA

rusya , nükleer füze , nato
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