NATO'dan Putin'in ''nükleer silah'' hamlesine rest

NATO Genel Sekreteri Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirdi.

NATO'nun Ukrayna’ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını vermişti.

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.

Stoltenberg, “Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış” ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.