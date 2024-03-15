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NATO'dan Türkiye açıklaması: Türk savunma sanayisinin yeni yatırımları önemli

NATO'dan Türkiye açıklaması: Türk savunma sanayisinin yeni yatırımları önemli
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk hükümetinin ve savunma sektörünün savaş uçakları dahil olmak üzere yeni ve ileri düzey yeteneklere yatırım yapma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gündeme ilişkin Anadolu Ajansı'na konuştu. 

Türk savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Stoltenberg, "Türk hükümetinin ve savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabaları önemli" dedi.

İttifaka ilişkin ticari ilişkileri de değerlendiren Stoltenberg, "⁠NATO müttefikleri, aralarında savunma ticaretinde bir kısıtlamaya maruz kalmamalı. Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak'ın içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca 'İngiltere, Kanada, ABD, Türkiye veya Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler de dahil olmak üzere transatlantik savunma sanayi üssüne inandığını belirterek,  "Harcamaların yüzde 80'i üye olmayanlardan" diye konuştu.

Etiketler nato Stoltenberg türk
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