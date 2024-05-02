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Ankara'da tarihi gün: Erdoğan ile Özel bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi önünde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı. Özel, ardından genel merkeze geçti. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi saat 16.07’de başladı. Görüşmede Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel’e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. 

Tarihi görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. 

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'ncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede taraflar bir araya gelme kararı almıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP lideri görüşmede öncelikle 'ekonomi' başlığını gündeme getirdi. İkinci öncelikli gündem başlığı ise 'hukuk' oldu. Diğer alt başlıklar ise, enflasyon, emekli aylıkları, asgari ücret, atanamayan öğretmenler, yeni müfredat, belediyelerin borçları ve onay bekleyen projeleri, Can Atalay ve Gezi Davası tutukluları, Filistin meselesi, vize sorunu olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FİLİSTİN'E YAPACACAĞI ZİYARET

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımlar da değerlendirildi. Özgür Özel görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖZEL'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ ESKİ GENEL BAŞKANLARA TELEFON

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyor. 

Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel CHP ak parti görüşme
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