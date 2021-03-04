NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için taziye mesajında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti.
Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
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