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NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için taziye mesajında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Etiketler NATO türkiye taziye
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