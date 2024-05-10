Netanyahu: 7 Ekim'in sorumluluğu bize ait

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,7 Ekim'e ilişkin sorumluluğun öncelikle İsrail hükümetine ait olduğunu söyledi. Netanyahu, "İnsanlar korunmadı, bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim ile yaptığı açıklamada, halkı koruyamadıklarını söyledi.

Bir televizyon programına verdiği röportajda Netanyahu'ya, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına yol açan hatalar soruldu.

İsrail Haaretz gazetesinin aktardığına göre 7 Ekim'deki hataların "öncelikle" İsrail hükümetine ait olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle yanıt verdi:

“Savaş sona erdiğinde ne olduğuna, nasıl olduğuna ve kimin yaptığına dair kapsamlı bir soruşturma yürütmek zorunda kalacağımızı düşünüyorum ancak şu anda hedefimizin tek olduğunu düşünüyorum zafere ulaşmak.”

“Açıkçası başarısızlıklar vardı. Her şeyden önce: hükümet. Hükümetin ilk sorumluluğu insanları korumaktır, bu en üst düzey sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmek zorundayız.”

İsrail başbakanı, bu konuda "kendini ve herkesi" sorumlu tuttuğunu da belirtti.

"Bence bunun nasıl olduğunu incelemeliyiz" diyen Netanyahu, şunları ekledi: "İstihbarat başarısızlığı neydi, askeri başarısızlık neydi, ama bence şu anda önemli olan başka bir başarısızlık yaşamadığımızdan emin olmak.”